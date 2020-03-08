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В Москве пропал фигурист, тренер по фигурному катанию Руслан Жиганшин

, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве пропал фигурист, тренер по фигурному катанию Руслан Жиганшин
Руслан Жиганшин, фото: vk.com/zhiganshin_rus

В Москве в пятницу, 6 марта, пропал тренер по фигурному катанию, бывший партнер в танцах на льду Виктории Синициной и Елены Ильиных Руслан Жиганшин. О пропаже 27-летнего мужчины в полицию заявила его мать.

По словам женщины, Руслан Жиганшин вышел из дома вечером 6 марта и не вернулся до сих пор. Его сотовый телефон недоступен. Мама не знает, куда он пошёл, передаёт РЕН ТВ.

Вместе с Синициной он становился победителем чемпионата мира, первенства страны и финала Гран-при в соревнованиях юниоров. Фигурист Руслан Жиганшин выступал в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных. В 2015 году танцоры стали чемпионами России. В 2017 году Жиганшин завершил спортивную карьеру и перешёл на тренерскую работу.

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