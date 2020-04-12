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Из психиатрической больницы в Иркутске сбежали шесть пациентов

, 08:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Из психиатрической больницы в Иркутске сбежали шесть пациентов
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В ночь на воскресенье, 12 апреля, шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы совершили побег из медучреждения. Соответствующую информацию предоставили сотрудники ГУМВД региона.
 
В больницу с заявлением о побеге пациентов обратился медицинский персонал Иркутской областной психиатрической больницы №1, которая находится в микрорайоне Юбилейный.
 
Известно, что все наружные наряды полиции, а также участковые и оперативники в настоящий момент занимаются поисками шестерых сбежавших мужчин. Согласно последним данным, всем пациентам от 19 до 28 лет.
ЕТ
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