Из психиатрической больницы в Иркутске сбежали шесть пациентов

В ночь на воскресенье, 12 апреля, шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы совершили побег из медучреждения. Соответствующую информацию предоставили сотрудники ГУМВД региона.

В больницу с заявлением о побеге пациентов обратился медицинский персонал Иркутской областной психиатрической больницы №1, которая находится в микрорайоне Юбилейный.