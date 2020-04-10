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Пропавших несколько дней назад в Крыму подростков нашли живыми в лесу

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пропавших несколько дней назад в Крыму подростков нашли живыми в лесу
лес, pixabay.com
Двух подростков, которые пропали на территории Крыма несколько дней назад, нашли живыми в лесу. Соответствующую информацию в пятницу, 10 апреля, предоставили сотрудники МВД по республике. 
 
6 апреля братья 12-ти и 15-ти лет ушли из дома в селе Давидовка Симферопольского района. Их искали в течение четырех дней. Полицейские нашли ребят в лесу, где они жили под открытым небом и грелись у костра.
 
В ведомстве уточнили, что к настоящему моменту два брата вернулись домой. С подростками и их опекунами провели профилактические беседы. Установлено, что несовершеннолетние не имели серьезных поводов сбегать из дома, вследствие чего их поступок расценили как детскую шалость.
ЕТ

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