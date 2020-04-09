Хлам стал причиной пожара в щелковской многоэтажке

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9 апреля 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

В доме на Пролетарском проспекте в Щелково произошел пожар. Причиной возникновения огня стала совокупность двух факторов: незатушенный окурок и захламление лестничной клетки жильцами многоэтажки.

В квартире все было настолько задымлено, что пришлось выйти на балкон и закрыться там, – рассказывает Ирина. – В подъезд мы с мамой попасть не могли – от высоких температур раскалилась щеколда и просто не поддавалась, чтобы открыться.

Бригада пожарных приехала спустя семь минут после вызова. Пожар быстро удалось ликвидировать. К счастью, никто не пострадал.