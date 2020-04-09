Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Хлам стал причиной пожара в щелковской многоэтажке

, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Хлам стал причиной пожара в щелковской многоэтажке
фото: pixabey

В доме на Пролетарском проспекте в Щелково произошел пожар. Причиной возникновения огня стала совокупность двух факторов: незатушенный окурок и захламление лестничной клетки жильцами многоэтажки.

В квартире все было настолько задымлено, что пришлось выйти на балкон и закрыться там, – рассказывает Ирина. – В подъезд мы с мамой попасть не могли – от высоких температур раскалилась щеколда и просто не поддавалась, чтобы открыться.

Бригада пожарных приехала спустя семь минут после вызова. Пожар быстро удалось ликвидировать. К счастью, никто не пострадал.

СЕ

Здоровье

Ученые предупредили о способности коронавируса COVID-19 поражать головной мозг

Ученые предупредили о способности коронавируса COVID-19 поражать головной мозг

Смертельно опасный китайский коронавирус COVID-19 может поражать головной мозг человека. К соответствующему выводу пришли российские ученые, говорится в материале, который размещен на страницах СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью