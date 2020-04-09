МЧС: названа причина взрыва в бизнес-центре в Москве

Представители экстренной службы назвали причину взрыва в бизнес-центре «Панорама» на 2-ой Брестской улице, дом 8, в центре Москвы. Инцидент произошёл около 14.00 в четверг, 9 апреля.
«В ходе проведения ремонтных работ произошла разгерметизация кислородного баллона», - пояснили в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что огонь после взрыва распространился на площади 5 кв. метров. Возгорание уже потушено. При этом очевидцы слышали два хлопка.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия выбиты стекла и повреждены, находящиеся рядом автомобили. Однако несущие конструкции здания не пострадали.