МЧС: названа причина взрыва в бизнес-центре в Москве

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9 апреля 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: сайт МЧС РФ

Представители экстренной службы назвали причину взрыва в бизнес-центре «Панорама» на 2-ой Брестской улице, дом 8, в центре Москвы. Инцидент произошёл около 14.00 в четверг, 9 апреля.

«В ходе проведения ремонтных работ произошла разгерметизация кислородного баллона», - пояснили в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что огонь после взрыва распространился на площади 5 кв. метров. Возгорание уже потушено. При этом очевидцы слышали два хлопка.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия выбиты стекла и повреждены, находящиеся рядом автомобили. Однако несущие конструкции здания не пострадали.