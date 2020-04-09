Балерину мошенники дистанционно ограбили на 250 тысяч рублей

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9 апреля 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

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Балерину Анастасию Лименько мошенники дистанционно ограбили на 250 тысяч рублей. 25-летняя ведущая солистка Московского академического Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Анастасия Лименько обратилась в полицию и рассказала, что утром 7 апреля ей позвонил неизвестный и сообщил, что в банке, клиентом которого она является, якобы произошла утечка личных данных, и ей необходимо перевести на карту персонального менеджера 250 тысяч рублей.

Злоумышленник пояснил, что деньги нужно перевести для сохранности, чтобы их не похитили. Девушка деньги перевела и лишилась их. По данному факту полиция возбудила уголовное дело статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

Центробанк предупреждал о мошенничестве и призывал клиентов банков быть бдительными.