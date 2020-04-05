СКР опубликовал видео с места убийства пяти человек в Рязанской области

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5 апреля 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

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СКР опубликовал видео с места убийства пяти человек в поселке Елатьме Касимовского район Рязанской области. Видео появилось сегодня на сайте управления СКР по Рязанской области. 4 апреля вечером житель поселка расстрелял четверых молодых мужчин и одну девушку. Все они скончались.

По версии следствия, около 22 часов 31-летний мужчина, находясь на балконе своей квартиры в поселке Елатьме сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Молодые люди ответили. Началась словесная перепалка. Тогда мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в группу молодых людей. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц". Подозреваемый задержан. Возможно, у него проблемы с психическим здоровьем.

В настоящее время, стрелявший задержан и доставлен к следователю для проведения следственных действий.