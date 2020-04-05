Два подъезда после взрыва в доме в Орехово-Зуеве признаны аварийными и будут восстановлены

Два подъезда жилого многоквартирного дома № 31 по улице Гагарина в городе Орехово-Зуево Московской области после взрыва газа признаны аварийными и будут восстановлены. Пострадали квартиры в первом и втором подъездах дома. Они признаны аварийными, но подлежащими восстановлению.
Представители местной администрации сообщили, что жильцы не пострадавших 3-го и 4-го подъездов смогут вернуться домой после того, как закончится разбор завалов.
В сообщении администрации в Instagram отмечается, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации городского округа принято решение выделить средства на их ремонт.
Взрыв газа произошел в Орехово-Зуеве в доме днем 4 апреля. Погибли три человека. Жертвами стали две женщины и один мужчина Девять человек пострадали.
На месте происшествия вчера были губернатор Андрей Воробьев и глава МЧС Евгений Зиничев.
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