Два подъезда после взрыва в доме в Орехово-Зуеве признаны аварийными и будут восстановлены

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5 апреля 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Орехов-Зуево, фото: facebook.com/groups/ozokrugadm/

Два подъезда жилого многоквартирного дома № 31 по улице Гагарина в городе Орехово-Зуево Московской области после взрыва газа признаны аварийными и будут восстановлены. Пострадали квартиры в первом и втором подъездах дома. Они признаны аварийными, но подлежащими восстановлению.

Представители местной администрации сообщили, что жильцы не пострадавших 3-го и 4-го подъездов смогут вернуться домой после того, как закончится разбор завалов.

В сообщении администрации в Instagram отмечается, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации городского округа принято решение выделить средства на их ремонт.

Взрыв газа произошел в Орехово-Зуеве в доме днем 4 апреля. Погибли три человека. Жертвами стали две женщины и один мужчина Девять человек пострадали.

На месте происшествия вчера были губернатор Андрей Воробьев и глава МЧС Евгений Зиничев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орехово-Зуевский Округ (@orehovo_zuevo_official)4 Апр 2020 в 11:57 PDT