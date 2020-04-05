Москвичка перевела мошенникам крупную сумму за сто бракованных масок

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5 апреля 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: pixabay.com

В полиции рассказали, что к ним обратилась 26-летняя жительница Москвы, которая приобрела 100 медицинских масок на сумму около 200 тыс. руб. Об этом стало известно в воскресенье, 5 апреля.

Девушка сообщила, что стала жертвой мошенников, которым перевела крупную сумму денег на карту, а весь товар оказался бракованным. По ее словам, она это поняла только после того, как получила маски на руки. Потом потерпевшая пыталась вернуть продукцию, но получила отказ.

Проводится проверка, направленная на выявление всех деталей происшествия.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, когда следует носить маски.