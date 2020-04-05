Житель поселка, где убили пять человек, рассказал о подозреваемом: «Всё его бесило, всё не так»

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5 апреля 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: сайт МВД РФ

Житель посёлка Елатьма Касимовского района Рязанской области рассказал о местном жителе, который был задержан по подозрению в убийстве пяти человек в субботу вечером, 4 апреля.

«Я работал автоинструктором, у меня была своя группа (в социальных сетях), он там начал делать замечания, я ответил, он неадекватно, резко ответил… Он ко всему цеплялся. Всё его бесило, всё не так. Администрация не так работает - вообще всё», - высказал собеседник RT, отметив, что задержанный очень «конфликтный человек».

Мужчина добавил, что у подозреваемого был свой канал, куда он выкладывал видео замера радиации в поселке и жаловался на «травлю».

«С двумя дружил довольно близко. Смысл в чём: ребята не то быдло, которое пьянствует. Ребята приличные, работали кто менеджером, кто кем. Нормальные, благополучные ребята. Они там не живут, они такси стояли ждали», - поделился он мнением о погибших.

Ранее глава администрации Елатомского городского поселения Григорий Данилов рассказал о подозреваемом в убийстве пятерых человек в Рязанской области.