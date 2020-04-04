Взрыв в Орехово-Зуево: найден еще один погибший

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4 апреля 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево увеличилось до трех человек. Под завалами на месте взрыва вечером обнаружен еще один погибший.

Всего на данный момент пострадали девять человек, из них трое погибли, четыре человека госпитализированы, двое амбулаторно. Повреждены десять квартир, из них пять полностью разрушены.

В квартире жилого дома в Орехово-Зуево, где сегодня днем произошел взрыв газа, по предварительным данным, изготавливали наркотические вещества, сообщил источник в правоохранительных органах.