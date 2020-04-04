В квартире в Орехово-Зуево, где произошел взрыв, возможно, производили запрещенные вещества

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4 апреля 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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В квартире жилого дома в Орехово-Зуево, где сегодня днем произошел взрыв газа, по предварительным данным, изготавливали наркотические вещества, сообщил источник в правоохранительных органах.

На плите варили наркотические средства, случилась утечка газа и произошел взрыв.

Руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин сообщил, что несколько квартир оказались полностью разрушены.

Погиб один человек. Согласно последним данным, шестеро пострадали. В МЧС не исключают, что под завалами дома есть еще пострадавшие. На место трагедии выехали исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев и глава МЧС России Евгений Зиничев. Сейчас идут работы по демонтажу плит перекрытия. На месте взрыва в Орехово-Зуево работают десять расчетов кинологов. Возбуждено уголовное дело.