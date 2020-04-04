В МЧС сообщили о разрушениях после взрыва газа в Орехово-Зуево

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4 апреля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

В МЧС рассказали, какие разрушения повлек взрыв бытового газа в подмосковном городе Орехово-Зуево. Руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин сообщил, что несколько квартир оказались полностью разрушены.

Ранее стало известно, что днем в субботу, 4 апреля, в одном из пятиэтажных жилых домов в Орехово-Зуево по улице Гагарина взорвалась газовая колонка. В настоящее время сообщается об одном погибшем и четверых пострадавших.

«Во втором подъезде взрывом разрушено пять квартир, в соседнем первом - повреждены еще пять квартир», - рассказали о случившемся в МЧС.