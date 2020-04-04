Опубликовано видео с места взрыва в Орехово-Зуево

Аргументы Недели → Происшествия 13+

4 апреля 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МЧС РФ

Очевидцы показали видео с места взрыва газовой колонки в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево. Известно, что в результате происшествия пострадали четыре человека, еще один погиб.

На кадрах можно заметить, что в результате взрыва обрушился соседний подъезд. В МЧС сообщалось, что на улице Гагарина, дом 31 обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этаж.

Сейчас на место взрыва выехали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава МЧС Евгений Зиничев. Следственный комитет организовал проверку.

Видео с места произошедшего инцидента можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что в субботу, 4 апреля, на 3 этаже 5-этажного 4-подъездного кирпичного жилого дома произошел взрыв.