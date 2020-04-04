В МЧС назвали причину взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево, где обрушились квартиры

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4 апреля 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт МЧС РФ

В МЧС сообщили, что в субботу, 4 апреля, в подмосковном Орехово-Зуево на улице Гагарина, дом 31 произошел взрыв газа в жилом доме на третьем этаже. В результате происшествия обрушились квартиры с пятого по третий этаж второго подъезда.

«Взрыв газовоздушной смеси в квартире на 3 этаже 5-этажного 4-подъездного кирпичного жилого дома с последующим обрушением 2 подъезда с 5-го по 3-й этаж», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Представители экстренной службы уточнили, что причиной инцидента стал взрыв газовой колонки в квартире во втором подъезде. По его словам, возгорания после взрыва не было. Однако обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этаж.

Проводится эвакуация жильцов соседних подъездов, на месте работают представители спецслужб.