МЧС сообщило о втором погибшем в Орехово-Зуево

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4 апреля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

В пресс-службе МЧС России сообщили, что при разборе завала, образовавшегося после взрыва газовой колонки в пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуево, обнаружено тело погибшего.

Таким образом, число погибших при взрыве в пятиэтажке достигло двух человек. Также сообщается о восьми пострадавших. «Под завалами жилого дома в Орехово-Зуево обнаружен еще один погибший. Всего на это время восемь пострадавших, из них двое погибли», - рассказали в МЧС.

Также известно, что после взрыва среди пропавших значатся четыре жильца дома – два жителя второго подъезда и двое из четвёртого.