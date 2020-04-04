Очевидец рассказал о взрыве в Орехово-Зуево

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4 апреля 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: соцсети

Очевидец рассказал о произошедшем в подмосковном Орехово-Зуево взрыве в жилом пятиэтажном доме. Николай Ясенев признался, что курил на балконе, когда произошел взрыв бытового газа.

«Во время, когда я стоял на балконе, произошёл взрыв в доме. Мне с балкона видно, что из подъезда пошла пыль. И прям такая ударная волна прошлась — на балконе даже остекление зашаталось», - поделился впечатлениями мужчина.

Ранее стало известно о взрыве газовой колонки в пятиэтажке в Орехово-Зуево. В МЧС рассказали, что в результате происшествия один человек погиб и шестеро пострадало. Полностью разрушенными оказались пять квартир, еще пять повреждены частично.