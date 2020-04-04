В Алтайском крае супруги получали угрозы из-за заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Происшествия 13+

4 апреля 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Барнауле местные жители «затравили» супружескую пару, у которой выявили коронавирусную инфекцию после заграничной поездки. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел УФСБ России по Алтайскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)», - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что супружеская пара прибыла из Доминиканской Республики и прошла тестирование на коронавирус. При этом под новостью о том, что в городе подтверждён второй случай заражения, горожане начали писать угрозы и призывать к насильственным действиям в отношении заболевших.

В ведомстве отметили, что информация, размещённая в Сети, носила ложный характер и влекла за собой нарушение общественного порядка и общественной безопасности.