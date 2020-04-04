В Москве скорая помощь столкнулась с внедорожником, есть пострадавшие

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4 апреля 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Представитель экстренных служб столицы сообщил, что машина скорой помощи столкнулась с внедорожником на западе Москвы. Об этом стало известно в субботу, 4 апреля.

«В районе Фили-Давыдково на пересечении улиц Малая Филевская и Полосухина столкнулись скорая помощь и Nissan X-Trail», - пояснили в пресс-службе, отметив, что пострадали пять человек.

Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. При этом в Госавтоинспекции рассказали о четырех пострадавших.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось, что тележурналист и редактор ГТРК «Новосибирск» Антон Лучанский погиб в смертельном ДТП, выходя из трамвая.