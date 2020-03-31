Журналист ВГТРК погиб в ДТП в Новосибирске. Мужчина вышел из трамвая

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31 марта 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Тележурналист и редактор ГТРК «Новосибирск» Антон Лучанский погиб в смертельном ДТП. Отмечается, что инцидент произошёл вечером в понедельник, 30 марта, около 21.40 (17.40 по мск).

«Погиб наш коллега, телеведущий, редактор и журналист "Вести Новосибирск" Антон Лучанский. Накануне поздно вечером на трамвайной остановке его сбил автомобиль, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», - сообщили в пресс-службе «Вести Новосибирск».

При этом в полиции рассказали, что вечером 30 марта в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого 27-летний водитель автомобиля Mercedes Benz Е200, который следовал с Танковой улицы в сторону Трикотажной, сбил 45-летнего пешехода недалеко от трамвайной остановки. В ведомстве добавили, что мужчина скончался в машине скорой помощи.

Проводится проверка, направленная на выявление всех деталей и причины происшествия.



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