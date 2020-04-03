На юго-востоке Москвы нашли тело младенца в контейнере для мусора

На юго-востоке Москвы в мусорном контейнере обнаружили тело младенца. Соответствующую информацию предоставила в пятницу, 3 апреля, старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Тело ребенка было найдено в мусорном контейнере неподалеку от многоквартирного дома на Луховицкой улице в минувший четверг.