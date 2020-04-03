Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

На юго-востоке Москвы нашли тело младенца в контейнере для мусора

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На юго-востоке Москвы нашли тело младенца в контейнере для мусора
контейнеры для мусора, pixabay.com
На юго-востоке Москвы в мусорном контейнере обнаружили тело младенца. Соответствующую информацию предоставила в пятницу, 3 апреля, старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
 
Тело ребенка было найдено в мусорном контейнере неподалеку от многоквартирного дома на Луховицкой улице в минувший четверг.
 
По факту обнаружения тела новорожденного в настоящий момент проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить обстоятельства и причины кончины ребенка. Личность матери устанавливается.
ЕТ

Политика

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель завил, что поддерживает инициативу генсека ООН об ослаблении санкций, наложенных на государства, на период пандемии коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью