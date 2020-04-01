Установлена личность матери младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере в Липецке

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«Мы так же радовались карантину и выходным, а сейчас в каждой семье есть умершие», россиянка, живущая в Италии, взбудоражила Сеть
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1 апреля 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
«Мы так же радовались карантину и выходным, а сейчас в каждой семье есть умершие», россиянка, живущая в Италии, взбудоражила Сеть
Виктор Мартынюк
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