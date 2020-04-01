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Установлена личность матери младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере в Липецке

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Установлена личность матери младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере в Липецке
машина СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press
Следователям удалось установить личность матери новорожденной девочки, тело которой было найдено в мусорном контейнере в Липецке 25 марта. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.
 
Судмедэксперты обнаружили у младенца черепно-мозговую травму. В ходе следственно-оперативных мероприятий удалось выяснить, что матерью ребенка является 31-летняя липчанка. Женщина в рамках допроса заявила, что девочка родилась мертвой в ночь на 21 марта и добавила, что ее тело пролежало на балконе несколько дней.
 
Следствие в настоящий момент устанавливает обстоятельства смерти младенца. Возбуждено дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребёнка".
ЕТ
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