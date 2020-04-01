Установлена личность матери младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере в Липецке

Следователям удалось установить личность матери новорожденной девочки, тело которой было найдено в мусорном контейнере в Липецке 25 марта. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Судмедэксперты обнаружили у младенца черепно-мозговую травму. В ходе следственно-оперативных мероприятий удалось выяснить, что матерью ребенка является 31-летняя липчанка. Женщина в рамках допроса заявила, что девочка родилась мертвой в ночь на 21 марта и добавила, что ее тело пролежало на балконе несколько дней.