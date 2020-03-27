Девочка погибла в детском саду Санкт-Петербурга

В детском саду, расположенном в Калининском районе Санкт-Петербурга, погибла девочка. Воспитателю детского учреждения к настоящему моменту предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

В пресс-службе городского управления СК, накануне, маленькая девочка, оставшаяся без присмотра, застряла головой между перегородками игровой лестницы и повисла. В таком положении она находилась не менее девяти минут, вследствие чего получила травму шеи, от которой впоследствии скончалась.