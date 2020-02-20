В Москве мальчик наглотался таблеток в детском саду и попал в реанимацию

//Происшествия 13+

20 февраля 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел вечером 19 февраля в одном из детских садов Москвы. Отмечается, что воспитанник выпил неизвестные таблетки и был госпитализирован в срочном порядке.

Согласно источнику, 6-летний мальчик во время прогулки на территории детского сада нашел лекарственные средства и решил проглотить их. В результате происшествия мальчик получил острое медикаментозное отравление и отправлен в реанимацию.

Полиция организовала проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивается мужчина, который припарковал иномарку около Казанского собора.