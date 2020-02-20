В Питере разыскивают водителя после парковки между колоннами Казанского собора

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20 февраля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 78.ru

фото: сайт МВД РФ

Стало известно об инциденте, который произошел в центре Санкт-Петербурга на площади Казанского собора минувшей ночью. Отмечается, что неизвестный водитель припарковался между колоннами собора.

СМИ опубликовали видео, как правонарушитель на красном автомобиле Hummer останавливается в неположенном месте. Первыми неправомерные действия запечатлели местные жители, которые были возмущены поступком водителя.

Позже узнавшие от граждан об инциденте сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело. Ведется поиск нарушителя.

Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.

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