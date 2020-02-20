В Питере разыскивают водителя после парковки между колоннами Казанского собора

Стало известно об инциденте, который произошел в центре Санкт-Петербурга на площади Казанского собора минувшей ночью. Отмечается, что неизвестный водитель припарковался между колоннами собора.
СМИ опубликовали видео, как правонарушитель на красном автомобиле Hummer останавливается в неположенном месте. Первыми неправомерные действия запечатлели местные жители, которые были возмущены поступком водителя.
Позже узнавшие от граждан об инциденте сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело. Ведется поиск нарушителя.
Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.
Ранее сообщалось, что в Татарстане девушку сбила жена влиятельного человека и даже не вызвала "скорую".