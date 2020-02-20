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«Дело могут просто замять»: в Татарстане девушку сбила жена влиятельного человека и даже не вызвала скорую

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

«Дело могут просто замять»: в Татарстане девушку сбила жена влиятельного человека и даже не вызвала скорую
скриншот kazanfirst.ru

Девушка, пострадавшая на днях в ДТП, в соцсетях обратилась за помощью: она опасается, что виновный останется безнаказанным.

ДТП произошло вечером в Буинске – небольшом городе в Татарстане. Совершив наезд, водитель иномарки тут же скрылся с места происшествия. Никто не вышел из машины, чтобы вызвать скорую, или хотя бы поинтересоваться, как себя чувствует сбитая девушка, и помочь встать. В итоге это сделал охранник театра, возле которого все произошло.

Пострадавшей удалось запомнить номер автомобиля. Выяснилось, что транспортное средство принадлежит 42-летней супруге «достаточно высокопоставленного человека». Со слов девушки, в прошлом он был сотрудником правоохранительных органов, сейчас тоже работает в силовых структурах. Женщину вызвали на допрос. Она рассказала, что перепутала педали газа и тормоза, после чего ее отпустили. И это несмотря на то, что дама многократно получала штрафы за превышение скорости.

«Судя по разговорам, чувствуется, что это дело могут сейчас замять. Просто надеюсь на какую-то реакцию общественности», – через соцсети попросила пострадавшая жительница Буинска. На опубликованном видео заметно, что у нее сломан нос.

СИ

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