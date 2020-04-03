Глава Якутии объяснил введенный

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3 апреля 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев объяснил введением "сухого закона" на территории четырех муниципальных районов Якутска после объявления президента РФ о нерабочей неделе.

По словам Николаева, Путин объявил про нерабочую неделю под выходные, и жители Якутска решили, что у них дополнительные каникулы или дополнительный отпуск и решили провести время "весело". Он отметил, что после объявления нерабочей недели "Сразу же в субботу и воскресенье (28 и 29 марта) пошел вверх вал преступности. Были очень страшные и резонансные убийства, когда была вырезана семья с малолетними детьми", - сообщил Николае

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" глава республики Саха рассказал, что люди закупили на выходные столько алкоголя, что продажи спиртных напитков выросли более чем в два раза. И следом пошел "вал преступности". В один из выходных произошло жестокое убийство.

Так в один из выходных 29-летний ранее судимый за торговлю запрещенными веществами расправился с семьей своего подельника, который находится в СИЗО и сдал его.

Злоумышленник, пьяный до потери разума, ночью с ножом ворвался в дом арестованного. Он сразу убил супругу приятеля-подельника, его тещу и двух несовершеннолетних детей - спящих мальчиков пяти и восьми лет.

Николаев убежден, что из-за таких инцидентов он был обязан запретить продажу алкогольной продукции на территории крупнейших муниципальных округов.