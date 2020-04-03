Медики из «Альянса врачей» сообщили о задержании и избиении лидера профсоюза Анастасии Васильевой под Новогородом

Аргументы Недели → Происшествия 13+

3 апреля 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА ФАН, Эхо Москвы

pexels.com

Врачи из профсоюза медиков «Альянс врачей» сообщили об избиении и задержании лидера организации Анастасии Васильевой в Новгородской области. По данным профсоюза, в Новгородскую область Васильева привезла средства индивидуальной защиты местным медикам.

Женщину дважды задержали и избили. Сейчас связи с лидером «Альянса врачей» нет. По некоторым данным, она находится в полиции. Комментариев правоохранительных органов пока нет.

Уточняется, что утром 2 апреля Васильева вместе с представителями профсоюза выдвинулась из Москвы в Новгородскую область, чтобы доставить медикам города Окуловка гумпомощь. Васильева была задержана на подъезде к городу Окуловка. Автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, которые в ходе проверки обнаружили, что у главы профсоюза нет документов на транспортное средство. Причиной задержания стало нарушение режима самоизоляции, который был введен в Новгородской области в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В конце марта Васильева объявила о запуске нового социального проекта «Всероссийская мединспекция». Был запущен сбор средств, которых в итоге удалось собрать несколько миллионов. Деньги были потрачены на маски, респираторы, костюмы и иные медицинские принадлежности.