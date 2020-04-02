В Твери загорелась квартира, пожарные спасли женщину

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2 апреля 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: afanasy.biz.

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В Твери на улице Бобкова утром 2 апреля произошел пожар. Информация о возгорании в пятиэтажном жилом доме поступила на пульт оперативной дежурной смены ГУ МЧС России по Тверской области.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Они установили в окно горевшей квартиры автолестницу и вскрыли дверь, проникнув в помещение. Внутри спасатели обнаружили женщину. Ее вывели из задымленного помещения на свежий воздух и передали в руки медикам.

Пожар успешно удалось ликвидировать.

Ранее на 1-м километре Кольцевой автодороги по периметру промышленной зоны Редкино в Тверской области произошло ДТП.