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В результате ДТП в Тверской области погибли два человека

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: toptver.ru.

В результате ДТП в Тверской области погибли два человека
pixabay.com

Первого апреля вечером на 1-м километре Кольцевой автодороги по периметру промышленной зоны Редкино в Тверской области произошло ДТП. Водитель легковой машины не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик.

Управляющий автомобилем погиб на месте, а один из его пассажиров с травмами был доставлен в больницу, но, к сожалению, тоже скончался. Оба мужчины не были пристёгнуты ремнями безопасности, что могло усугубить последствия страшной аварии. Ещё три человека, которые находились в машине, сейчас находятся в медицинском учреждении.

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