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Росстат предложил перенести всероссийскую перепись населения

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Росстат предложил перенести всероссийскую перепись населения

Росстат предложил перенести всероссийскую перепись населения на будущий год. Павел Малков, руководитель Росстата, рассказал, что ведомство следит за текущей ситуацией, анализирует события и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи в стране.

Малков убежден, всероссийская перепись должна пройти максимально эффективно и в намеченном формате.
Перепись планировалось провести в 2020 году, основной этап был запланирован на октябрь. Ожидается, что мероприятие перенесут на 2021 год.

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