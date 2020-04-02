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2 апреля 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Росстат предложил перенести всероссийскую перепись населения на будущий год. Павел Малков, руководитель Росстата, рассказал, что ведомство следит за текущей ситуацией, анализирует события и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи в стране.

Малков убежден, всероссийская перепись должна пройти максимально эффективно и в намеченном формате.

Перепись планировалось провести в 2020 году, основной этап был запланирован на октябрь. Ожидается, что мероприятие перенесут на 2021 год.