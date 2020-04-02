Блогер высказалась о погибших на ее вечеринке в бассейне: «Нам просто не повезло»

Аптечный блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в бассейн высыпали сухой лед, вследствие чего погибли три человека, в частности, ее супруг, заявила, что им "просто не повезло".
Диденко уточнила, что не следует полагаться на людей, продающих сухой лед, так как их целью является исключительно зарабатывание денег, а не информирование покупателей о правилах его использования.
Блогер добавила, что во время злополучной вечеринки "главная проблема" была в том, что ее супруг и двое друзей находились в бассейне и просто не смогли быстро выбраться из воды, смешанной с сухим льдом.
Напомним, праздник, закончившийся трагедией, проходил в столичном банном комплексе 28 февраля.