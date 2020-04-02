В Москве скончались еще три пациента с подтвержденным у них коронавирусом

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2 апреля 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Московский оперативный штаб по ситуации с коронавирусом сообщил о смерти в Москве еще трех пациентов, у которых был выявлен и подтвержден лабораторно новый вирус COVID-19. У них развилась двусторонняя пневмония, тест показал положительный результат.

Как уточнили в штабе, возраст скончавшихся пациентов — от 63 до 72 лет, у всех трех были ранее выявлены сердечно-сосудистые заболевания. Одна из умерших пациенток недавно вернулась из-за границы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Всего в России 2 777 случаев заболевания, 440 случаев заболевания. За предыдущие сутки 190 человек выздоровело.

24 человека умерло.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 1 апреля на телесовещании президента РФ Владимира Путина с кабмином сказала: "Оценивая первые три нерабочих дня, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены". "Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона", - добавила Голикова.

Карта распространения коронавируса в мире.