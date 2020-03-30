В Липецке медсестра нарушила режим самоизоляции, теперь коронавирус подозревают у ее коллег

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30 марта 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что коронавирусная инфекция подозревается у восьми медицинских работников. Они контактировали с медсестрой, нарушившей режим самоизоляции. "Это преступная халатность. Безответственное поведение. Человек будет однозначно отвечать перед судом", - подчеркнул глава региона.

По его словам, за последние три дня выявлены пять новых случаев коронавируса. Растет число людей, которые могут быть больны. Сейчас их 23 человека. Всех их обследуют.

Артамонов ввел режим полной самоизоляции, как ранее в Москве ввел столичный мэр Сергей Собянин. "Я принял решение ввести режим общей самоизоляции на всей территории области. Без крайней необходимости жителям запрещается выходить на улицу независимо от их возраста.

Вы можете дойти до ближайшего магазина или аптеки, а также доехать до места работы. Но не более того".

Общественный транспорт и такси продолжат перевозить людей.

Ограничений на перемещение личного транспорта не будет.

Въезд и выезд из города и области запрещены не будут.

Продукты питания будут продавать как раньше. Без ограничений.

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За нарушение самоизоляции последует наказание.