В Петербурге умер еще один пациент с COVID-19

В Санкт-Петербурге скончался второй пациент с коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставил губернатор Северной столицы Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.

По словам Беглова, вскрытие показало, что еще один умерший человек был заражен коронавирусной инфекцией. Таким образом, на территории Санкт-Петербурга из жизни ушли два пациента с вышеуказанным диагнозом.

Ранее сегодня сообщалось о смерти от COVID-19 84-летней женщины в Москве. Также поступила информация о кончине пациента во Владимирской области из-за осложнений, вызванных коронавирусом.