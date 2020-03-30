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В Петербурге умер еще один пациент с COVID-19

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Петербурге умер еще один пациент с COVID-19
градусник, pixabay.com

В Санкт-Петербурге скончался второй пациент с коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставил губернатор Северной столицы Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.

По словам Беглова, вскрытие показало, что еще один умерший человек был заражен коронавирусной инфекцией. Таким образом, на территории Санкт-Петербурга из жизни ушли два пациента с вышеуказанным диагнозом.

Ранее сегодня сообщалось о смерти от COVID-19 84-летней женщины в Москве. Также поступила информация о кончине пациента во Владимирской области из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

ЕТ
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