В Москве умерла больная коронавирусом женщина

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30 марта 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В одной из столичных больниц скончалась пациентка, у которой был диагностирован коронавирус. Отмечается, что 84-летняя женщина страдала от сахарного диабета, ряда сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы.

«В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз пневмония и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. 84-летняя пациентка находилась на искусственной вентиляции легких», - рассказали в столичном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Пскове умер мужчина с диагностированным коронавирусом.