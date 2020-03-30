На автодороге Киров – Советск – Яранск произошло ДТП, пострадали три человека

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30 марта 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru.

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На автодороге Киров – Советск – Яранск произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе дети.

Известно, что водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, по которой в тот момент двигалась легковая машина. Транспортные средства столкнулись, пострадавшими оказались трое, среди них - мальчик 3 лет и девочка 9 лет.

Госпитализация потребовалась лишь взрослому мужчине, детям помощь была оказана прямо на месте происшествия.

Ранее в Шебалинском районе, на 520-м километре Чуйского тракта столкнулись три автомобиля.