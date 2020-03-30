На Чуйском тракте произошло ДТП с участием трех машин

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30 марта 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorno-altaisk.info.

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Известно: в Шебалинском районе, на 520-м километре Чуйского тракта столкнулись три автомобиля. Инцидент произошел 29 марта утром.

Сообщается, что житель Горно-Алтайска не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий перед ним автомобиль ВАЗ-21110. В результате полученного удара ВАЗ въехал в остановившуюся перед ним легковую машину Toyota Camry Gracia.

По данным, управляющий транспортным средством Toyotа остановился, чтобы пропустить переходивших проезжую часть коров.

Получила травмы и была доставлена в районную больницу пассажирка автомобиля ВАЗ. Госпитализация ей не потребовалась. Сейчас по факту ДТП проводится административное расследование.

Ранее в лесу около одного из садоводств Всеволожского района Ленинградской области обнаружено тело студента, который пропал в январе текущего года.