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Глава поселка в Башкирии скрыл заграничный отпуск, не стал придерживаться карантина и в результате ушел в отставку

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Глава поселка в Башкирии скрыл заграничный отпуск, не стал придерживаться карантина и в результате ушел в отставку
Фото: pixabay.com

В башкирском поселке Ермолаево глава сельсовета Роман Барановский пренебрег самоизоляцией после заграничной поездки и вышел на работу. В связи со случившимся мужчина ушел в отставку.

Глава Башкортостана Радий Хабиров раскритиковал районного чиновника за то, что тот вернулся из-за граничного отпуска и не стал придерживаться предписанного двухнедельного карантинного режима. В результате глава сельсовета отправился в отставку.

Ранее стало известно, что главный внештатный инфекционист Минздрава Ставропольского края Ирина Санникова готовится к выписке. У женщины обнаружили коронавирус после того, как она вернулась с отдыха в Испании. Санникова также не стала оставаться на самоизоляции и сразу приступила к работе.

АБ

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