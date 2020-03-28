Девушка призналась, какие слова написал ей бойфренд перед своей смертью от коронавируса

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28 марта 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Mirror

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Жительница Великобритании Донна призналась, какие слова написал ей ее бойфренд перед смертью от коронавируса. 47-летний житель Уэльса Тим Гэлли планировал встретиться со своей девушкой в ближайшее время.

И написал ей об этом. Британец Тим Гэлли почувствовал недомогание, симптомы были похожи на симптомы нового вируса. Он решил немного посидеть дома, отложить встречи с Донной. Медиков вызвать на дом Тим не хотел.

Девушка настаивала, чтобы ее парень вызвал врача. Но он объяснил свой отказ тем, что не хочет сейчас вызвать врачей, чтобы не отвлекать их от "более важных дел". Его Состояние мужчины резко ухудшалось. В понедельник Донна написала ему СМС со словами сожаления, что их встреча переносится надолго из-за карантина.

"Не глупи, конечно, встретимся", — в надежде скоро выздороветь ответил Тим возлюбленной. Больше он не отвечал ни на сообщения подруги, ни на телефонные звонки. Через день сосед попытался посмотреть, как там Тим, но нашел его мертвым.

Британский премьер Борис Джонсон долго сопротивлялся принятию каких-либо мер по борьбе с коронавирусом. Сейчас он на карантине - COVID-19. Заразился и принц Чарльз. Коронавирус у князя Монако Альбера.