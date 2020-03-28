Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом
пациент, pixabay.com

В Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге скончался один пациент с положительным тестом на коронавирус нового типа. Об этом в субботу сообщил губернатор города Александр Беглов.

По словам Беглова анализы пациента на коронавирусную инфекцию были положительными. Точная причина его смерти будет определена после вскрытия.

Утром в субботу, 28 марта, стало известно, что на территории России скончался еще один пациент с диагнозом коронавирус. Согласно последней информации, этот человек ушел из жизни в Оренбурге.

 

 
 
 
ЕТ

Общество

Машина за материнский капитал? Минпромторг вышел с идеей разрешить тратить субсидию на покупку автомобилей

Машина за материнский капитал? Минпромторг вышел с идеей разрешить тратить субсидию на покупку автомобилей

Минпромторг предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобилей. Как считают чиновники это может подстегнуть отечественную экономику и автомобильную отрасль.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью