В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом

В Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге скончался один пациент с положительным тестом на коронавирус нового типа. Об этом в субботу сообщил губернатор города Александр Беглов.
По словам Беглова анализы пациента на коронавирусную инфекцию были положительными. Точная причина его смерти будет определена после вскрытия.
Утром в субботу, 28 марта, стало известно, что на территории России скончался еще один пациент с диагнозом коронавирус. Согласно последней информации, этот человек ушел из жизни в Оренбурге.