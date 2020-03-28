В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом

По словам Беглова анализы пациента на коронавирусную инфекцию были положительными. Точная причина его смерти будет определена после вскрытия.

Утром в субботу, 28 марта, стало известно, что на территории России скончался еще один пациент с диагнозом коронавирус. Согласно последней информации, этот человек ушел из жизни в Оренбурге.