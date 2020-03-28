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В Ленинградской области молодой мужчина сбежал из карантина

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Ленинградской области молодой мужчина сбежал из карантина
врач, pixabay.com
Один из жителей обсерватора для подозрительных на коронавирус граждан в поселке Репино под Санкт-Петербургом сбежал из-под карантина. Об этом в субботу рассказал губернатор города Александр Беглов.
 
Подчеркивается, что из Репино сбежал молодой человек, который ранее вернулся из-за границы. Беглов отметил, что у юноши через два дня день рождения, поэтому, вероятно, он ушел, чтобы "потусоваться".
 
Пока не уточняется, получены ли результаты анализов на коронавирусную инфекцию у сбежавшего.
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ЕТ

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