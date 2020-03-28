В Ленинградской области молодой мужчина сбежал из карантина

Подчеркивается, что из Репино сбежал молодой человек, который ранее вернулся из-за границы. Беглов отметил, что у юноши через два дня день рождения, поэтому, вероятно, он ушел, чтобы "потусоваться".

Пока не уточняется, получены ли результаты анализов на коронавирусную инфекцию у сбежавшего.