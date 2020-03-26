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На трассе в Тверской области произошло ДТП, погиб водитель одного из автомобилей

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: afanasy.biz.

На трассе в Тверской области произошло ДТП, погиб водитель одного из автомобилей
pixabay.com

Утром 25 марта в Конаковском районе Тверской области произошло ДТП. На 117 км. федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» столкнулись два автомобиля.

По сообщениям областного УГИБДД, водитель одного из транспортных средств, двигавшихся в сторону Москвы, остановился на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в него врезалась машина, которая ехала позади.

В результате аварии погиб водитель, находившийся во второй машине. Причины, по которым произошло столкновение, предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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