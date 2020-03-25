Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В городе Нижний Ломов под Пензой при пожаре в доме погибли 7 человек

, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В городе Нижний Ломов под Пензой при пожаре в доме погибли 7 человек
фото с сайта МЧС

В Пензенской области семь человек погибли в ночь на среду в городе Нижний Ломов в результате пожара в частном доме. Тела троих детей и четверых взрослых обнаружили пожарные по окончании тушения возгорания.

По данным МЧС, сигнал поступил о возгорании частного дома по адресу Заречный переулок, дом 11 в 1 час 30 минут 25 марта.
На момент прибытия первого пожарного расчета наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома. После тушения огня спасатели обнаружили погибшими двух семилетних девочек и 11-летнюю девочку и тела четверых взрослых. Все сгорели заживо. Деревянный дом сгорел полностью.

На месте происшествия работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория.
Для ликвидации последствий пожара от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 18 человек, шесть единиц техники.

ИЧ

В мире

В МИД Франции признали, что Европа оказалась не готова к пандемии коронавируса

В МИД Франции признали, что Европа оказалась не готова к пандемии коронавируса

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан признал, что европейские страны оказались не готовы к пандемии коронавируса нового типа и не смогли вовремя и правильно спрогнозировать ход распространения болезни.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью