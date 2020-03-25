В городе Нижний Ломов под Пензой при пожаре в доме погибли 7 человек

В Пензенской области семь человек погибли в ночь на среду в городе Нижний Ломов в результате пожара в частном доме. Тела троих детей и четверых взрослых обнаружили пожарные по окончании тушения возгорания.
По данным МЧС, сигнал поступил о возгорании частного дома по адресу Заречный переулок, дом 11 в 1 час 30 минут 25 марта.
На момент прибытия первого пожарного расчета наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома. После тушения огня спасатели обнаружили погибшими двух семилетних девочек и 11-летнюю девочку и тела четверых взрослых. Все сгорели заживо. Деревянный дом сгорел полностью.
На месте происшествия работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория.
Для ликвидации последствий пожара от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 18 человек, шесть единиц техники.