К месту падения Су-27 отправили два буксира и теплоход

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25 марта 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Су-27, сайт Минобороны РФ

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на место крушения самолета Су – 27 в Черном море направили два буксира. По предварительным данным, воздушное судно упало в 50 км от Феодосии в среду, 25 марта, во время проведения планового полета.

«Два буксира... "Спасатель Демидов" и "Меркурий"... [подойдут на место] часа через 2 - 2,5. На месте находится уже теплоход "Волго-Балт 179"», - уточнил собеседник.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в 20.10 пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий затруднен поиск пилота.