Российский самолет Су-27 упал в Черное море, ведутся поиски летчика

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25 марта 2020, 22:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Минобороны РФ

Российский самолет Су-27, согласно предварительной информации, упал в акватории Черного моря в ходе проведения плановых полетов. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что поиски летчика осложняются в связи с неблагоприятными метеоусловиями. В районе падения самолета работают силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа.

«Двадцать пятого марта около 20.10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20.11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе», - сообщили в ведомстве.