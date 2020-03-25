Опубликовано видео с места крушения самолета L-39 в Краснодарском крае

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25 марта 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: сайт МЧС РФ

В среду, 25 марта, легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае. В результате происшествия погиб летчик – курсант, который выполнял плановый полет без боевого комплекта.

«Самолет упал, пилот был рядом, недалеко от самолета. Упал в поле сельскохозяйственного предприятия в станице Дмитриевской», - уточнили в администрации Кавказского района на Кубани.

В ведомстве добавили, что лайнер заметили работники сельскохозяйственного предприятия. Кроме того, очевидцы услышали хлопок, но возгорания не было.

Сейчас на месте работают специалисты поисково-спасательной службы. Рассматривается несколько версий крушения, одна из которых ошибка пилота.

Видео с места аварии можно посмотреть здесь.

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