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Жительница Северо-Курильска рассказала о мощном землетрясении и его последствиях

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Жительница Северо-Курильска рассказала о мощном землетрясении и его последствиях
поврежденное здание, pixabay.com
Жительница Северо-Курильска Мария Тутова рассказала журналистам о землетрясении, которое произошло ранее в среду, 25 марта. По словам гражданки, настолько сильных подземных толчков давно не было.
 
Землетрясение магнитудой 7,6 было зафиксиовано в 500 км от Петропавловска-Камчатского, а в четырех районах Камчатки ощущались подземные толчки силой до 5 баллов. Впоследствии в Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в полметра.
 
Мария Тутова в беседе с Радио Sputnik отметила, что в результате случившегося никто не пострадал, однако были разрушены стояки печных труб, нарушено электроснабжение, а также прорваны трубы в местной больнице. По словам женщины, землетрясения такой силы не было уже больше сорока лет. 
 
Гражданка отметила, что местные жители прекрасно знают, что делать при угрозе цунами, поэтому не паникуют. Люди действуют сплоченно и отработанно, берут заранее собранные сумки и отправляются в безопасное место.
ЕТ
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