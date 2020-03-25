Жительница Северо-Курильска рассказала о мощном землетрясении и его последствиях

Жительница Северо-Курильска Мария Тутова рассказала журналистам о землетрясении, которое произошло ранее в среду, 25 марта. По словам гражданки, настолько сильных подземных толчков давно не было.

Землетрясение магнитудой 7,6 было зафиксиовано в 500 км от Петропавловска-Камчатского, а в четырех районах Камчатки ощущались подземные толчки силой до 5 баллов. Впоследствии в Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в полметра.

Мария Тутова в беседе с Радио Sputnik отметила, что в результате случившегося никто не пострадал, однако были разрушены стояки печных труб, нарушено электроснабжение, а также прорваны трубы в местной больнице. По словам женщины, землетрясения такой силы не было уже больше сорока лет.