Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В подмосковном лесу нашли тело новорожденного, завернутое в пакет

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В подмосковном лесу нашли тело новорожденного, завернутое в пакет
лес, pixabay.com
В среду, 25 марта, в лесу в подмосковной Электростали была сделана страшная находка. Согласно последней информации, в лесополосе обнаружили тело новорожденного ребенка, завернутое в пакет.
 
Соответствующую информацию сегодня утром предоставили журналистам сотрудники пресс-службы ГСУ СК по Подмосковью.
 
По факту обнаружения тела младенца в лесу организовано проведение доследственной проверки. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящий момент мать новорожденного ищет полиция.
ЕТ

Общество

Количество заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 658

Количество заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 658

Количество заразившихся коронавирусом на территории России за минувшие сутки увеличилось с 495 до 658. Соответствующую информацию предоставила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью