В подмосковном лесу нашли тело новорожденного, завернутое в пакет

В среду, 25 марта, в лесу в подмосковной Электростали была сделана страшная находка. Согласно последней информации, в лесополосе обнаружили тело новорожденного ребенка, завернутое в пакет.

Соответствующую информацию сегодня утром предоставили журналистам сотрудники пресс-службы ГСУ СК по Подмосковью.

