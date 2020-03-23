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В Красноярском крае на берегу реки обнаружено тело новорожденного ребенка

, 07:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

В Красноярском крае на берегу реки обнаружено тело новорожденного ребенка
фото: pixabay.com

В Красноярском крае тело новорожденного мальчика нашел местный житель в Минусинске на берегу протоки реки Енисей. Тело младенца было завернуто в пакет. Мужчина вызвал на место происшествия полицию. Инцидент произошел 21 марта.

По факту обнаружения мертвого младенца следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.  По данным СКР, следователи ищут мать новорожденного мальчика. С этой целью проведен подомовой обход местных жителей, направлены запросы в больницы о роженицах. По результатам указанных мероприятий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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